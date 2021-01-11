شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تؤكد انخفاض أعداد مصابى كورونا وعدم وجود أزمة أكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل الدولة المصرية شهدت تراجعا كبيرا في الأعداد، بعد أن كنا نسجل في السابق ما يقرب من 1500 إصابة، منذ الثلاث أيام السابقة الدولة المصرية تسجل في حدود 900 حالة يوميا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة المصرية تشهد مزيدا من التحسن في الخدمات الطبية، ولا يوجد أي مشكلة تخص أزمة الأكسجين، وتم زيادة الإنتاج لأكثر من 50% لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات.