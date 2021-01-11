شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متحدى السرطان للنظر فى مدى صدق ادعائه من عدمه بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - والتقى ”الخليج 365” أمس بوالدته والتي أكدت أنه مصاب بالسرطان، ولديه كل ما يثبت ذلك، وأنه يعاني من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئ، وبعدها ثبت إصابته، وعرض ما يثبت من تحاليل وإشاعات.

وأكدت آمال عثمان، والدة محمد قمصان، متحدي السرطان، أن نجلها أصيب بجلطة بسبب غضبه من منتقديه، واتهامه بالباطل، وتم نقله للقاهرة، واستقبله والده هناك.

وأضافت لـ"الخليج 365" : "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم نجلى"، متسائلة كيف يتاجر شاب بمرضه كما يدعون، وشددت على أن نجلها يتم علاجه منذ 4 سنوات، ومن لا يصدق فهو حر، ولكنه لا يتهم الناس بالباطل، ولديها كافة الإشاعات والتقارير".

وأكد علي أحمد الشناوي، صديق متحدي السرطان، أن صديقه مصاب بالسرطان منذ مدة كبيرة ويعاني من مرضه، ويعيب على كل منتقديه، أنهم كذبوه، وهم لا يعلمون حقيقة مرضه.

وأضاف أنه كان يتردد عليه في صالون الحلاقه، ويعرف بحقيقة مرضه، ويحاول دعمه، وتخفيف آلامه، معلقا على منتقديه، بأنه لا يشعر بالألم إلا صاحبه، مؤكدا أن عددا كبيرا من أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق لا يعلمون بحقيقة مرضه.

يذكر أن الصفحة الشخصية لمحمد القمصان ، نشرت صورة له وهو يرقد على سرير، معلق له محلول ، ونشر بوست أنه أصيب بجلطة، مطالبا كل محبيه بالدعاء له.