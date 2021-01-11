شكرا لقرائتكم خبر عن "بايونتك" الألمانية تعلن إنتاج مليارى جرعة لقاح ضد كورونا العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بايونتك الألمانية اعتزمها إنتاج نحو ملياري جرعة لقاح ضد فيروس كورونا هذا العام، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

كان الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية بألمانيا "بايونتك" إيجور شاهين ، أكد أن الفيروس القاتل سيبقى معنا خلال العقد المقبل على الأقل.

وأوضح شاهين أنه لا يوجد موعد نهائي محتمل للقضاء على فيروس كورونا، وأضاف ردا على سؤال متى يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها قال: "نحن بحاجة إلى تعريف جديد للطبيعي، إن الفيروس سيبقى معنا خلال السنوات العشر القادمة.