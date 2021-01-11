التوريد نهاية يناير.. وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات توفير لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن قرب تسجيل لقاح استرازينيكا في هيئة الدواء المصرية للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكورونا في مصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة.

وقالت: "هناك محدودية في الإنتاج وأولوية للدول المنتجة لتطعيم مواطنيها، ننتظر بداية التوريد نهاية يناير لعدد من اللقاحات".

وأشارت إلى حضور اجتماع مع منظمة جافي لتوقيع العقود النهائية لتوريد اللقاحات، وبمجرد توقيع العقود سيتم التوريد نهاية الشهر الجاري.

كما لفتت إلى عقد اجتماع مع مسؤولي شركة سينوفارم الصينية، وخلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد للدفعات الجديدة من لقاحها، موضحة أن الوزارة طلبت من شركة فايزر تقديم ملفها لهيئة الدواء المصرية للتسجيل في مصر.