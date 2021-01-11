أمن الفيوم يكشف ملابسات سرقة حمولة سيارة بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، ملابسات واقعة سرقة حمولة سيارة نقل بالإكراه، وتمكنت من إعادة المسروقات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من (سائق بشركة منتجات بيطرية) بأنه أثناء قيادته سيارة نصف نقل محملة بكمية من الأعلاف خاصة بالشركة متجهة إلى محافظة المنيا على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق دائرة مركز شرطة الفيوم، قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي يحمل أحدهما سلاح ناري، باستيقافه والاستيلاء على السيارة وحمولتها وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان السيارة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم ضبطها وحمولتها كما تم ضبط السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة قيادة (عاطل-مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وعُثر بداخلها على (سلاح أبيض "سكين").

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لهما معلومات جنائية")، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول بقصد السرقة، حيث قاموا باستئجار السيارة الملاكي لاستخدامها في ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (السلاح الناري "المستخدم في الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.