شكرا لقرائتكم خبر عن هروب 3 محكوم عليهم بـ«الإعدام والمؤبد» من سجن طنطا.. والأمن يكثف البحث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مديرية أمن الغربية جهودها لضبط وملاحقة 3 مساجين جنائيين من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، الذين هربوا من سجن طنطا العمومي وتسللهم عبر أسوار السجن.

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، الإثنين، إخطارًا من سجن طنطا العمومي بهروب 3 مساجين جنائيين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

من جانبه، شكّل اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية بالغربية، فريق للبحث برئاسة العميد هيثم الكيلاني رئيس مباحث المديرية ويضم الرائد يوسف الجندي والرائد أحمد الحجار والرائد توفيق شهوان رؤساء مباحث قسمي أول وثان طنطا ومركز شرطة طنطا، لضبط المتهمين الهاربين من السجن، وتبين أن المتهمين فروا فجرًا من خلال تسلق أسوار السجن العمومي.

وقام اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، وعدد من قيادات مصلحة السجون بتفقد موقع الحادث والإشراف على خطة ضبط المتهمين.