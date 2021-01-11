شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة .. تعرف على الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غداً الثلاثاء حتى الأحد المقبل 17 يناير 2021 محذرة من انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من الخميس والظواهر كالتالي:

يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 13 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد .

انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

يوم الخميس 14 يناير 2021:

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة .

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد .

يوم الجمعة 15 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 16 يناير 2021 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 17 يناير 2021 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من الثلاثاء 12 يناير حتى الأحد 17 يناير 2021 by Karima Hassan on Scribd