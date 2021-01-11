شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج، التي تعدها الوزارة بالتعاون مع الخبير الإعلامي نهى النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة «30 N degree» للاستشارات الاستراتيجية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج، وكذلك تناول قصص النجاح للشباب المصري بالخارج، وتبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهود الدولة المصرية، ومشاركة أبنائها في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة، إن الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، تُعد إحدى أبرز ثمار مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، التي أطلقتها الوزارة، منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفًا ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وتكللت بلقاء دولة رئيس الوزراء، لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.

وفي السياق ذاته، تتضمن الاستراتيجية ربطا لشباب المصريين بالخارج والفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد.

وفي إطار استدامة التواصل مع أبنائنا الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة لتخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض، خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة الاستراتيجية بشكل متكامل، وكذلك الفعاليات والزيارات والأنشطة المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج واستطلاع آرائهم والاستفادة من تجاربهم.