شكرا لقرائتكم خبر عن «أصغر مُعلمة في مصر».. طفلة تُدرّس لأبناء قريتها بعد «توقف كورونا» بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أصغر مُعلمة في مصر».. هكذا أطلق عليها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الطفلة ريم خيرى أحمد، 12 عامًا، والتي اتخذت من الشارع مكان للتدريس للأطفال من أبناء قريتها «أتميدة» التابعة لمركز ميت غمر، بعدما توقفت المدارس بسبب كورونا.

وفى حارة صغيرة بالقرية وضعت «ريم» والتي شجعتها والدتها، سبورة خشبية على احدى الجدران وأمسكت بيدها الطباشير وفرشت حصيرة بالشارع ليجلس عليها الأطفال بينما شرعت هي في تدريس الحساب واللغة العربية والإنجليزي للأطفال من سن، 4 سنوات حتى 10 سنوات بدون مقابل.

وحرصت الطفلة ذات الـ12 عامًا أن يدرس جميع الأطفال الذين تدرس لهم الكمامات خلال الحصة رغم أنهم يتعلمون على حصيرة وفى الشارع .

شجاعة ريم وشكل الأطفال وهم يجلسون بالشارع لتلقى العلم من قرينتهم دفع أحد أبناء قريتها ويدعى «محمد ناصر» لالتقاط عدة صور لها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليتداولها المئات خلال ساعات ويطلقوا عليها لقب «أصغر مُعلمة في مصر».

وقالت «ريم» لـ«لمصري اليوم» إن «بعدما تم اغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات بسبب كورونا فكرت أعمل السبورة وأدرس للأطفال من جيرانا ووالدتي ساعدتني وشجعتني وكذلك الجيران فأصبح الأطفال ينتظرون موعد الحصص وأنا بعمل ده كل يوم من الساعة 12 إلى الساعة 4 علشان الأطفال لا ينسوا الدروس اللى اتعملوها».

وتابعت: «أنا بحب التدريس ونفسى أطلع مدرسة وأنا شاطرة في المدرسة وبأعرف أشرح للأطفال وهم بيحبوني وبيسمعوا كلامي وبيفهموا منى وأنا بأشرح لهم علشان بشرح لهم بهدوء وبطريقة سهلة اتعلمتها من مدرسة الرياضيات في المدرسة».

وقالت بحماس: «أصلا أيام الدراسة أنا كنت بدرس لأطفال الجيران وكانوا بيحضروا للمنزل علشان أشرح لهم وأساعدهم في المذاكرة ولما أخدنا الاجازة بسبب كورونا قلت استفيد من الوقت في اننا ندرس ونذاكر وأعلم الأطفال أفضل من الجلوس على الانترنت وتضييع الوقت علشان احنا هنرجع على الامتحانات على طول وعلشان كده اشتريت السبورة وقلت أدرس في الشارع لأنه مكان مفتوح خوفا من الكورونا وإن شاء الله الأطفال اللي عندي هيجيبوا درجات كويسة».

وعن أحلامها قالت «ريم»: «نفسى أطلع مدرسة رياضيات لأنى بحبها وشاطرة فيها والأطفال بيفهموها منى بسرعة وأفضل أدرس للتلاميذ طول عمري».

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر

"ريم خيرى" أصغر مدرسة فى مصر