شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يستقبل وفدًا من «الهيئة الهندسية» لتنفيذ «الإسكان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإثنين، وفد الهيئة الهندسية التابع للقوات المسلحة تنفيذاً للتوجيه الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير عاصمة المحافظة ومدنها في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات للبدء في إنهاء الإجراءات التحضيرية لاستلام قطعتي أرض بنطاق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الاسكان الاجتماعي «تحيا مصر» لاستكمال المراحل التالية، وفي إطار مشروع سكن لكل المصريين مما سيوفر وحدات سكنية لأغلب الحاجزين فضلاً عن إقامة وتنفيذ وحدات خدمية مختلفة بالإضافة إلى قطعتي الارض السابق استلامهم وإجراء اختبارات التربة لهم وإعداد التصميمات الهندسية والمعمارية بمنطقة الجامعة التي ستستوعب حوالي أكثر من مائتي عمارة سكنية.

يشار إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي وتعاون أجهزة الدولة والمحافظة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين «الإسكان، الزراعة، الحكم المحلي» لحل مشكلة الإسكان الاجتماعي التي استمرت عدة سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ وحدات خدمية مختلفة «عدد من المدارس ومحطات مياه شرب وصرف الصحي».

جاء ذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي وجهاز تطوير العشوائيات لإنشاء مواقع خدمية على الأرض عاصمة المحافظة «مدينة كفر الشيخ»، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومعاوني المحافظ لشئون التطوير والمشروعات، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.