شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفي قفط التعليمى بقنا، الاثنين عن تعافي وخروج 5 حالات من مصابي كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام و العلاج وفقًا لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفي قفط التعليمي، إن خروج 5 حالات من مصابى كورونا اليوم يرفع عدد المتعافين إلى 46 حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن نجاح المستشفى فى تحقيق نتائج جيدة فى التعامل مع حالات كورونا، يرجع للتعاون والتنسيق المستمر بين فريق العمل بالمستشفى، بداية من الأطباء وأطقم التمريض و مروراً بالصيادلة و الفنيين، وانتهاءاً بالعمال والإداريين، لافتاً إلى الدور الهام للدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ومديرية الشؤون الصحية بقنا، بإشراف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في دعم جهود المستشفى.

وأضاف الدكتور عمرو عبدالراضي، المشرف الطبي بمستشفى قفط التعليمي، بأن الحالات التي خرجت اليوم منهم حالة ممرضة وحالتين كانتا في العناية المركزة وسيدة عمرها 75 سنة.

وأشار الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوى، إلى المستشفى حريص على دعم الجانب النفسي للمرضى المصابين بكورونا خلال فترة العلاج، وهو ما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية في وقت قياسي مع برتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.