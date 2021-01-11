شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 41 عمارة سكنية من «المرحلة العاجلة» برفح الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الإسكان بشمال سيناء الانتهاء من إنشاء عدد 41 عمارة سكنية كأسبقية أولى من المرحلة الأولى والعاجلة في مدينة رفح الجديدة، تمهيدا لتسليمها إلى المواطنين من أهالي رفح.

وقال المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها تضم 656 وحدة سكنية عبارة عن 3 غرف وصالة على مساحة 120 مترا مربعا لكل وحدة، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد 7 مبان خدمية عبارة عن مسجد، محطة وقود، سنترال، نقطة اطفاء، نقطة شرطة، مكتب بريد، ومخبز، كما يجرى الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، والتنسيق للموقع العام لهذه المرحلة .

وأكد العيادي على البدء في تنفيذ عدد 43 عمارة بإجمالى 688 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنها في مرحلة الهيكل الخرسانى حاليا، وبذلك يصبح إجمالى عدد العمارات المنفذة حتى الآن 84 عمارة تضم 1344 وحدة.

وأضاف أنه جار التنسيق بشأن توصيل المياه والكهرباء إلى المدينة ككل للتغذية العمومية، والتنسيق بشأن خط الطرد بنظام المعالجة الثلاثية.