شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تكليف مدير مستشفى المنيرة قائمًا بأعمال وكيل مديرية الصحة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاثنين، تكليف الدكتور كريم سلام، مدير مستشفى المنيرة العام، كقائم بأعمال وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة للطب العلاجي.

وأصدرت وزيرة الصحة، القرار تكليف «سلام» اعتبارًا من، اليوم الاثنين، ولمدة 3 شهور.

ونجح «سلام»، في أحداث إحداث طفرة كبيرة في مستشفى المنيرة خلال الفترة الماضية، بحيث نجحت المستشفى في عملها كمستشفى عزل لعلاج مرضى فيروس كورونا، وتقديم الخدمات الطبية الأساسية بشكل متوازي.