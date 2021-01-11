شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع بدء موسم الحصاد.. تنظيم ندوات إرشادية لمزارعي «الفراولة» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الزراعة في القليوبية، الإثنين، عدة ندوات إرشادية حول محصول الفراولة لموسم 2021 برعاية المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حول كيفية الزراعة والحفاظ على المحصول من الآفات وكيفية مواجهة والتعامل مع المحصول خلال فترة الزراعة وحتى الحصاد، تزامنًا مع انطلاق موسم الحصاد.

حاضر في الندوات الدكتور عارف سليمان منصور معهد امراض النبات بمركز البحوث الزراعية والمهندس محمود صبحي رزق مفتش الإرشاد بالمديرية والمهندس محمد جميل طلبه رئيس البساتين بالمديرية، وعددا من المهتمين بمحصول الفراولة في طوخ وشبين القناطر وبحضور مجموعة من مزارعي الفراولة بناحيه قرية ميت كنانة.

وأكد المشاركون في الندوات أن القليوبية تشتهر بزراعة الفراولة وهى تعد مصدر دخل أساسى لبعض قرى مركزى شبين القناطر وطوخ، وتتجه مديرية الزراعة حاليًا إلى التوسع في زيادة نسبة المساحة المزروعة بها في ظل الخدمات التي تسعى الدولة إلى تقديمها للمزارعين ليحصل المزارع على هامش ربح يمكنه من المواصلة ويكون ناتجا لمجهوده طوال العام في عملية الزراعة.

من جانبه، أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن الدولة تسعى للوقوف بجانب المزارع من خلال تقديم كل وسائل الدعم له على اختلاف أشكالها من تدريب وتوفير أسمدة ومبيدات إلى جانب المتابعة المستمرة معه للتعرف على مشاكله، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة دورات لتدريب مزارعي الفراولة للدخول في منظومة التكويد والتصدير وبإشراف مديرية الزراعة حيث تم تنظيم دورات بمركزى طوخ وشبين القناطر حيث تتركز زراعات الفراولة بهما حضر تلك الدورات على مدار الفترة الماضية ما يزيد عن 300 مزارع.

وأوضح «زايد» أن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحصول حوالى 5500 فدان، بزياة 500 فدان عن العام الماضى من الفراولة مشيرا إلى أن كافة المساحات المنزرعة تم تطبيق نظام الرى الحديث بها للحفاظ على المياه والمحصول الذي يتميز بعدم حاجته إلى كميات كبيرة من المياه على مدار فترة زراعته وحتى الحصاد موضحا أن المديرية لا تألوا جهدا في تقديم الخدمات للمزارعين بنطاق المحافظة إلى جانب تقديم الاستشارات للحصول على منتج ينافس على العالمية خلال الفترة المقبلة.