شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راهب بدير مارمينا بالإسكندرية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت صلاة جنازة الراهب القس بموا أفا مينا، أحد رهبان دير مارمينا العجائبي في كينج مريوط، غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين بديره.

وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وفاة الراهب القس بموا آفا مينا، واقتصرت صلاة الجنازة على عدد محدود من رهبان الدير، لمنع الزحام والتجمعات، وذلك تزامنا مع خطة الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الراهب المتنيح، توفى متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد، وأقيمت الجنازة بديره، كما هو متعارف عليه أن يتم دفن الرهبان في أديرتهم.

ترأس الصلاة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي.