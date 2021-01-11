شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعين الجيزاوي أقدم النواب قائما بعمل رئيس جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، المنتهية رئاسته لجامعة بنها اليوم الإثنين، لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس النواب، إصدار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.

ويأتي قرار الوزير اعمالا لقانون تنظيم الجامعات، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة.

وكتب «السعيد» على صفحته الشخصية بالفيس بوك «زملائى الأعزاء

أود أن أحيط سيادتكم علماً بأن الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار قد أصدر قرار بتكليف السيد الأستاذ الدكتور/ ناصر خميس الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة...

خالص التهانى وأطيب التمنيات والدعوات لأخى وزميلى العزيز الأستاذ الدكتور/ ناصر خميس الجيزاوى بالتوفيق والسداد ...

خالص التهانى وأطيب التمنيات والدعوات لأخى وزميلى العزيز الأستاذ الدكتور/ ناصر خميس الجيزاوى بالتوفيق والسداد».