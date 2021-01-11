شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف اللحظات الحرجة لمصابة كورونا أنجبت فى عمر 42 بولادة قيصرية..لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الحميد نائب مدير عام مستشفي الأحرار، المشرف على العمليات، أن الفريق الطبى بمستشفى الأحرار التعليمى في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجح فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في إنقاذ حياة أم وجنينها؛ بعدما حضرت الأم، البالغة 42 عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعانى من ارتفاع ضغط الدم والسكر.

واضاف الدكتور خالد عبد الحميد لـ"الخليج 365" أن الأم دخلت المستشفى وهى مريضة كورونا، فى الأسبوع الـ 38 من حملها. وتم إجراء ولادة قيصرية لها وحالتها مستقرة هى والجنين.

وقال الدكتور خالد عبد الحميد إن المريضة دخلت المستشفى فى حالة حرجة مصابة بتسمم حمل وارتفاع ضغط الدم، إلا أن أطباء النساء والتوليد والعناية المركزة نجحوا فى إجراء عملية الولادة القيصرية بنجاح.

واضاف الدكتور خالد عبد الحميد أن المستشفى استقبل خلال العشرة أيام السابقة عشر حالات مصابة بكورونا، وأجريت لهم عشر عمليات ولادة قيصرية.

وأكد الدكتور خالد عبدالحميد ان المستشفى بسعة 210 سرير منهم 50 سرير عناية مركزة و150 سرير مزود بأجهزة اوكسجين.