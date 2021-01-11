شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف اللحظات الحرجة لمصابة كورونا أنجبت فى عمر 42 بولادة قيصرية..لايف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الحميد نائب مدير عام مستشفي الأحرار، المشرف على العمليات، أن الفريق الطبى بمستشفى الأحرار التعليمى في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجح فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في إنقاذ حياة أم وجنينها؛ بعدما حضرت الأم، البالغة 42 عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعانى من ارتفاع ضغط الدم والسكر.
واضاف الدكتور خالد عبد الحميد لـ"الخليج 365" أن الأم دخلت المستشفى وهى مريضة كورونا، فى الأسبوع الـ 38 من حملها. وتم إجراء ولادة قيصرية لها وحالتها مستقرة هى والجنين.
وقال الدكتور خالد عبد الحميد إن المريضة دخلت المستشفى فى حالة حرجة مصابة بتسمم حمل وارتفاع ضغط الدم، إلا أن أطباء النساء والتوليد والعناية المركزة نجحوا فى إجراء عملية الولادة القيصرية بنجاح.
واضاف الدكتور خالد عبد الحميد أن المستشفى استقبل خلال العشرة أيام السابقة عشر حالات مصابة بكورونا، وأجريت لهم عشر عمليات ولادة قيصرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالحميد ان المستشفى بسعة 210 سرير منهم 50 سرير عناية مركزة و150 سرير مزود بأجهزة اوكسجين.
يذكر أن الفريق الطبى بمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من إنقاذ حياة أم وجنينها؛ بعدما حضرت الأم، البالغة 42 عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعانى من ارتفاع ضغط الدم والسكر.
وفور عمل الفحوصات اللازمة، تبين أن الأم حامل فى أسبوعها الـ 38، وجرى إجراء عملية ولادة قيصرية وإنقاذ حياتها وحياة الجنين، وذلك تحت عناية وجهد فريق من قسم النساء والولادة بالمستشفى.
وضم الفريق الطبى كلًا من: الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتورة عزة جمال، والدكتور أحمد علي، أخصائى النساء والتوليد، والدكتور محسن محمد، من قسم التخدير، والدكتور محمد رضوان، من قسم الأطفال، بحضور وإشراف الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير المستشفى، والدكتور أحمد زكي، نائب إدارى المستشفى، والدكتور أحمد عثمان، رئيس قسم النساء والولادة.