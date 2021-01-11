شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا: تطبيع الدول العربية مع إسرائيل شيء إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أن التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية مؤخرا شيء إيجابى، مشيرا إلى أنه تم التركيز على إجراءات بناء الثقة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى اهمية دمج الدول التى يمكن أن تقوم بدور إيجابى بعد عملية التطبيع.

وقال إن المجموعة الرباعية الأوروبية العربية تريد إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن أفضل حل للصراع هو حل الدولتين للحفاظ على امن واستقرار المنطقة، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الإمكانية وأن بلاده ملتزمة تجاه إسرائيل ودعم الفلسطينيين، لافتا إلى أن بلاده قدمت اليوم 13 مليون يورو لدعم الأونروا.

واجتمع وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن فى القاهرة لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيرى الخارجية الفلسطينى والإسرائيلى، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف. وأُحيط الوزراء علمًا بالرسالة التى وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى إلى مضيف الاجتماع الوزير سامح شكري.

ورحب الوزراء بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام فى الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مناشدين كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضًا فى ضوء جائحة كوفيد 19.