شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع مدينة "ذا لاين" السعودية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى عن مشروع "ذا لاين" فى نيوم، لتكون مدينة مليونية مستقبلية، بطول 170 كيلو متر، وتهدف للحفاظ على البيئة بنسبة 95%، حيث ستكون صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات، وسيوفر المشروع 380 ألف فرصة عمل.

وبحسب تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ففى 2050 سيهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، ولهذا فإن مشروع "ذا لاين" فى نيوم سيعد ثورة حضارية للإنسان.

وفى هذا الإنفوجراف، نتعرف معا على تفاصيل وأبرز المعلومات عن مشروع "ذا لاين" فى نيوم بالمملكة العربية السعودية.



