شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا يشيد بانفتاح إسرائيل على دول عربية.. ويؤكد: لا سلام دون دولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان الف لودريان إن الدينامكية الاخيرة في علاقات اسرائيل مع عدد من الدول العربية شيء ايجابي، مؤكدا أن السلام في المنطقة يكون عبر عملية سلمية بإقامة دولتين في اطار تعايش مشترك، مشيرا إلي أن المجموعة الاوروبية العربية تهدف من خلال اجتماعاتها استئناف الحوار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومواكبة الحوار مع الشركاء الاقليميين والدوليين منهم الولايات المتحدة.

وثمن لودريان إعادة السلطة الفلسطينية للاتصالات مع الجانب الاسرائيلي مقابل التزام الأخيرة بالاتفاقات الموقعة، مشددا على أهمية استعادة الثقة بين الطرفين والتمكن من ايجاد ديناميكية ايجابية وهو ما نسعى له.