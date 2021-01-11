شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: الرئيس السيسي اجتمع بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا صباح اليوم.

وقال شكرى في مؤتمر صحفى رباعي بالقاهرة، إن الرئيس حرص على لقاء الوزراء من منطلق حرصه على دفع جهود العملية السلمية، وحل القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير إلى أهمية التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية الأمر الذى من شأنه أن يطلق الفرص أمام شعوب المنطقة للاستفادة الكاملة من السلام والاستقرار في تحقيق تطلعاتهم المشروعة والعمل على الارتقاء بشعوبهم وتحقيق اماله.

وقال شكرى إن الاجتماع يهدف لايجاد رؤية مشتركة لتفعيل عملية السلام في الشرق الاوسط، مؤكدا أن الجهود تهدف لتفعيل الحل السلمي وتم وضع تصور مشترك للعمل المشترك ووضع اطار للعمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى الاتصالات التي جرت بين وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل ودعوة كلا الطرفين لاتخاذ اجراءات الثقة والابتعاد عن الاجراءات التي تقوض فرص السلام.

وأكد شكري ضرورة الالتزام بمقررات الشرعية الدولية، مشيرا إلي أن هذه المرجعيات ستكون أساسية للتوصل لأي حل يتسق مع رؤية المجتمع الدولي ، موضحا أن مصر تتطلع لتكريس التواصل مع كافة العناصر الفلسطينية للحديث بلسان واحد وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.