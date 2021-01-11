شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: نتطلع للعمل مع الشركاء لتجاوز مرحلة الجمود فى عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تتطلع للعمل مع الشركاء الدوليين لإحراز تقدم يتجاوز مرحلة الجمود التي مرت بها عملية السلام، مؤكدا ترجيب مصر باى جهد يهدف لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .

وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفى رباعي في القاهرة، اليوم الاثنين، أن مصر تدرك المسؤولية الملقاة على عاتق الرباعية الدولية لاطلاق المفاوضات، مضيفا: " كما تدرك مصر دور الولايات المتحدة لايجاد حل للقضية الفلسطينية.