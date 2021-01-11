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10 معلومات مهمة عن الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" المنضمة حديثا للقوات البحرية

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القاهرة - سامية سيد - انضمت الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من طراز (جوويند)  للقوات البحرية.


وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عّن الفرقاطة الجديدة: 

1- تم تصنيعها داخل ترسانة الإسكندرية البحرية 

2- تعتبر أحد وسائل دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية 

3- تمثل طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية

4- من أهم القطع البحرية التى تم بنائها فى شركة ترسانة الإسكندرية 

5- تم بنائها بسواعد مصرية 100% 

6- تمثل أحد نماذج التعاون مع شركة  "Naval Group" الفرنسية 

7- يعتبر بناءها تحدى حقيقى لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القتالية 

8- تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات 

9- تتميز بتعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة

10- تم استلامها فى حفل خاص بالقوات البحرية وترسانة الإسكندرية 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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