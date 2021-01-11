شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" المنضمة حديثا للقوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انضمت الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من طراز (جوويند) للقوات البحرية.
وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عّن الفرقاطة الجديدة:
1- تم تصنيعها داخل ترسانة الإسكندرية البحرية
2- تعتبر أحد وسائل دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية
3- تمثل طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية
4- من أهم القطع البحرية التى تم بنائها فى شركة ترسانة الإسكندرية
5- تم بنائها بسواعد مصرية 100%
6- تمثل أحد نماذج التعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية
7- يعتبر بناءها تحدى حقيقى لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القتالية
8- تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات
9- تتميز بتعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة
10- تم استلامها فى حفل خاص بالقوات البحرية وترسانة الإسكندرية