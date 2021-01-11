6- تمثل أحد نماذج التعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية

4- من أهم القطع البحرية التى تم بنائها فى شركة ترسانة الإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" المنضمة حديثا للقوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية