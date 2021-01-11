شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: التعاون مع فرنسا وألمانيا مستمر خاصة فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن التعاون مع فرنسا والمانيا وثيق ومستمر، مشيرا لقيام مصر بإصلاحات فى المجال الاقتصادى ساهمت فيها الشركات الفرنسية والألمانية ودعمت هذه الجهود، مؤكدا أن مصر تعمل بكل جهد للارتقاء فى مجالات حقوق الإنسان وستصدر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى إطار حرص مصر فى الاستمرار نحو الإصلاح وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع المجموعة الرباعية، على أن دور دولة المؤسسات من برلمان ومجلس شيوخ يعد تحركا هاما لتلبية احتياجات الشعب المصرى، مشيرا إلى التزام مصر القاطع للوفاء بالتزاماتها وخاصة فى مجال تحسين توجيه موضوعى لتحقيق الهف وليس الاعتماد على معلومات مغرضة محذرا من تحركات تستهدف مصر سياسيا.