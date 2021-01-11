شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: لم يرد أى شكاوى بفقد حقائب أو متعلقات شخصية خاصة بالركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الاثنين، أنه لم يرد أى شكاوى خلال الفترة الماضية بفقد أى حقائب أو متعلقات شخصية خاصة بالركاب المسافرين من مطار القاهرة الدولى، وذلك ردًا على تداول فيديو على صفحات التواصل الاجتماعى، يحذر المسافرين من فقد بعض المتعلقات الخاصة من حقائب السفر الشخصية بالمطار.

وأوضحت شركة ميناء القاهرة الجوى، فى بيان لها، أنه يتم تتبع كافة الحقائب الخاصة بالركاب داخل مطار القاهرة الدولى ومراقبتها بواسطة الكاميرات ومسئولى الأمن بمختلف الجهات والشركات العاملة بالمطار فى جميع مراحل السفر لإحكام المراقبة والحفاظ على متعلقات جميع المسافرين عبر المطارات المصرية.

وشددت شركة ميناء القاهرة الجوى، عن أن مطار القاهرة يعد من المطارات الآمنة على مستوى العالم وفقًا للتقييمات الدولية للمنظمات العالمية المعنية بصناعة النقل الجوى، كما أن المطار حصل المطار هذا العام على المركز الأول افريقيًا فى مجال الشحن الجوى مما يعكس تطبيق المطار لأعلى معايير الأمان.

وأكدت شركة الميناء، أن جميع العاملين بمطار القاهرة والمطارات المصرية يتمتعون بسمعة طيبة ولا سيما أنه تكرر عدة مرات العثور على مبالغ مالية ومتعلقات ثمينة من قبل بعض العاملين وتم تسليمها للجهات المختصة.

واستنكرت شركة ميناء القاهرة الجوى، أن صاحب مقطع الفيديو المتداول لم يحدد أى معلومات عن الرحلة ووجهتها وموعدها، حتى يتثنى لها التحقيق فى الأمر مما يشير إلى نية التشهير.

وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوى عدم الانصياع لمثل هذه الشائعات التى تهدف إلى النيل من سمعة المطارات المصرية لزعزعة الثقة فى الإجراءات المتبعة وتدمير الاقتصاد القومى المصرى.