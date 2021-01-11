شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية تخاطب المعلمين لسرعة استيفاء متطلبات الحصول على الترقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت الأكاديمية المهنية للمعلمين المديريات التعليمية بشأن المعلمين المرشحين للترقية، الذين لم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية حتى الآن، مشددة على المعلمين سرعة استيفاء الاختبارات أو تقديم إقرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفنى أو استيفاء ملف الإنجاز وكل متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئولو الحكومة الإلكترونية فى المدارس بسرعة تسجيل قرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني على التطبيق الإلكترونى المعدة لذلك على موقع.

http://academy.emis.gov.eg/

وأوضحت الأكاديمية المهنية، أنه‏ على مديرى أقسام وإدارات الإحصاء للإدارات والمديرية التعليمية سرعة تسجيل تقييم ملفات الإنجاز للمعلمين على موقع

http://academy.emis.gov.eg/

وأشارت إلى أنه‏ تم فتح التقديم التقديم لتلك المتطلبات السابق ذكرها وتسجيلها إلكترونيا خلال المدة من يوم السبت 9 يناير 2021، حتى الأحد 31 يناير الجارى.

كان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن الوزارة تهتم بالمعلمين باعتبارهم هم عصب المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم تدريب 676 ألفا و232 معلما من 1 يناير 2020 حتى الآن على التنمية المهنية ومواد التخصصات المختلفة والأساسية.

وأوضح نائب الوزير فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن التدريبات شملت برامج الترقية وتغيير المسمى الوظيفى وبرامج مهارات القيادة لمديرى ووكلاء المدارس وأساسيات التوجيه الفنى والتسكين على الكادر وبرامج إدارة تكنولوجيا الحاسب الآلى ومعلمى التعليم المجتمعى وغيرها من البرامج التى تساهم فى رفع كفاءة المعلمين داخل المدارس.