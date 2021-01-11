شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضع تصورا لإنشاء كوبرى بين محور أنور السادات ووصلة الدائرى بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجارى إنشاؤها فى محافظة الجيزة، التى جاء على رأسها أعمال التوسعة الجارية لكوبرى ترسا فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات، بدءاً من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المنصورية وهو المحور الذى تسعى محافظة الجيزة فى تنفيذه بالتنسيق مع العديد من الجهات ليكون شريان مرورى موازى لشارع الأهرام.

وتابع محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى نسب تنفيذ أعمال التوسعة حيث تم التأكيد على الشركة المنفذة بضرورة الأنتهاء من الأعمال السطحية لمسار توسعة الكوبرى خلال شهر على الأكثر لتواكب مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية كما حرص راشد ونصار على معاينة مسار محور محمد أنور السادات(ترسا سابقا) بالكامل والأعمال الإنشائية للكوبرى الطائر نهاية شارع ترسا اتجاه المريوطية، الذى تقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشائه لنقل الحركة المرورية من شارع ترسا إلى المنصورية بدون إحداث أى إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية والشوارع الأخرى الموازية.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال إزالة العقارات التى تم نزع ملكيتها لتعارضها مع مسار المحور سواء بنطاق شارع ترسا أو بمنطقة الأربعينى ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازى والانتهاء خلال الجدول الزمنى المحدد.

وخلال الجولة الميدانية لشبكة الطرق الجديدة الجارى تنفيذها بالمحافظة حرص محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى على معاينة مسار الكوبرى المقترح إنشاءه لربط محور أنور السادات فى نقطة التقائه بشارع المحولات مع وصلة الطريق الدائرى بنطاق منطقة المنشية بحى الهرم.

وأكد راشد أنه من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير سوف يتم وضع تصور شامل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء الكوبرى بالمسار الذى يحقق الغرض المرجو منه وهو تيسير حركة التنقل من والى الاحياء ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الجيزة والتى تأتى على رأسها أحياء الهرم والعمرانية والطالبية .

من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير أن مشروعات الطرق الجارية تهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية المتوقعة بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق .

رافق محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى للتعمير كلا من اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة ورؤساء جهاز التفتيش واحياء الهرم والطالبية .