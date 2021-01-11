تعرف على السيرة الذاتية للدكتور حسام صلاح المدير الجديد لمستشفيات جامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى الجديد للمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، بعد صدور قرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتعيينه قائم أعمال المدير التنفيذى لحين الانتهاء من إجراء التعيين.

وحصل الدكتور حسام صلاح على المؤهلات العلمية الآتية:-

- من مواليد 16 أبريل 1976

- دكتوراه الأمراض العصبية من جامعة القاهرة عام 2009

- ماجستير الأمراض العصبية من جامعة القاهرة عام 2005

- بكالوريس الطب والجراحة من مستشفى قصر العينى 2000

- قائد مجموعة ومشارك فى التطوير الطبي المستمر التابع للجمعية الأمريكية للأعضاء من عام 2005 وحتى 2008 .

وفيما يخص التدرج الوظفيى الجامعى عمل الدكتور حسام صلاح:

- أستاذ الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2019 وحتى الآن.

- أستاذ مساعد الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2014 حتى عام 2019.

- مدرس الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2009 وحتى 2014 .

- مدرس مساعد الأمراض العصبية بقصر العينى بتاريخ 26 يناير 2006 وحتى عام 2009.

- طبيب مقيم الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2002 وحتى عام 2005.

- متدرب فى قسم الحالات الحرجة بقصر العينى لمدة 3 شهور عام 2003.

- متدرب فى قسم الحالات الحرجة بقصر العينى وحدة الدكتور شريف مختار لمدة شهر.

- طبيب امتياز بالقصر العينى من عام 2001 وحتى عام 2002.

وتضمنت السيرة الذاتية للدكتور حسام صلاح فيما يخص التدريس والنشاطات داخل القسم.

- تنسيق تدريب المتدربين من الاتحاد العالمى للأمراض العصبية والمشاركة فى تدريبهم منذ 2017.

- المنسق الإقليمى لـ SITS فى القاهرة الكبرى منذ عام 2017.

- المشاركة فى تنسيق ورش عمل السكتة الدماغية وتقديمها فى المؤتمر السنوي للقسم

- المشاركة فى التعليم فى المرحلة الجامعية والدراسات العليا منذ عام 2005.

- المنسق المحلى لـ SITS منذ 2005.

- بناء أول برنامج تدريبى للمقيمين فى مجال علم الأعصاب للفترة 2010-2011.

الأنشطة التنظيمية والمؤسسية شغل الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي الجديد لمستشفيات جامعة القاهرة:-

- منسق برنامج السكتة الدماغية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

- سكرتير شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسة جراحة المخ والاعصاب

- سكرتير المؤتمر الدولى المصرى الأول والثانى والثالث للسكتة الدماغية

- سكرتير المؤتمر الدولى الإقليمى الخامس والسادس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية

- عضو اللجنة التنفيذية لجمعية السكتة الدماغية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- عضو فى اللجنة القومية للسكتة الدماغية التابعة لوزارة الصحة منذ عام 2017

وتقلد الدكتور حسام صلاح العديد من مواقع المسئولية وهى:

- نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة متولى أعمال الشئون المالية والإدارية والطبية والعلاجية

- مدير مستشفى منيل قبلى ضمن مستشفيات جامعة القاهرة 2017

- مشارك فى تأسيس وحدة السكتة الدماغية بقصر العينى عام 2016

- نائب مدير مسشتفى منيل قبلى ضمن مستشفيات جامعة القاهرة 2015

- مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى المنيل التخصصى ومطور الوحدة ومدخل الاستراتيجية العلاجية لإذابة الجلطات المخية 2013

- إدارى قسم 4 بمستشفى منيل قبلى 2011

- نائب مدير الرعاية المركزة بقسم الأمراض العصبية 2005

وتضم السيرة الذاتية للدكتور حسام صلاح المهات العلمية والدورات التدريبية وهى:-

- تدشين أول برنامج تدريبى لمرضى السكتة الدماغية تحت اشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب معتمد من الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية ومجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر عام 2020

- تدريب أطباء الهند فى دورة تدريبية لعلاج مرض الصداع 2020

- الحصول على عدد من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

- محاضر فى عدد من المؤتمرات العلمية

- عضو بشعبة السكتة الدماغية بالشرق الأوسط

- عضو عامل بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الاعصاب

- عضو بالجمعية الأمريكية للأمراض العصبية