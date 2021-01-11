شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 51 رحلة دولية تقل 6355 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 6355 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل 51 رحله منها 41 رحله دولية إلى كل من، " بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، البحرين، تونس، لاجوس، ابوجا، دوالا، موسكو، أثينا، فيينا، فرانكفورت ، بودابست"، و8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6355 راكبا.