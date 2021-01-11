شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعد لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ، لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يناير الجارى، حيث من المقرر بدء الصرف لهم اعتبارا من أول الأسبوع المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

‏‎‏‎على جانب آخر، تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بجانب الاستمرار لصرف معاشات يناير الجارى مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

‏‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس 25 مليار جنيه منها ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض بالعمل على دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة "لاظوغلى" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة و أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.