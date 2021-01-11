شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" ينظم الخميس المقبل منتدى الشباب للعلوم لتدريب الباحثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المركز القومى للبحوث منتدى الشباب للعلوم من 14-16 يناير 2021 أيام الخميس والجمعة والسبت ،" أون لاين" ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، ويدور مؤتمر الشباب حول محورين الأول تشجيع الشباب للدخول فى كل المجالات العلمية كون العلم الاستثمار الحقيقى للمستقبل ويتماشى مع الخطة القومية والأهداف العالمية لتمكين الشباب بالعلوم، ويدور المحور الثانى حول تشجيع شباب العلماء واظهار امكانياتهم البحثية والعلمية فى كافة المجالات مما يشجع التعاون بينهم.

ويشارك فى حضور المؤتمر العديد من باحثى المركز القومى للبحوث وباحثين اخرين من كافة الجامعات المصرية الخاصة والعامة ومراكز الابحاث بالإضافة إلى شباب الجامعات حيث يتراوح سن المشاركين من 17-40 سنة.

وتدور مجالات المؤتمر حول المجالات التكنولوجية والعلمية وخاصة المجالات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة مثل الماء-الغذاء-الطاقة-التعليم-الصحة والبيئة وغيرها، وسوف يتم عقد جلسات رئيسية على هامش المنتدى لتدريب شباب الباحثين والشباب فى مجالات مختلفة مثل مهارات التواصل والقيادة والابتكار، وريادة الأعمال ودبلوماسية العلوم وتنمية مهارات الباحثين بالإضافة إلى جلسة رئيسية تتناول قصص نجاح شباب باحثين فى مجال العلوم فى مجالات مختلفة.

وتتكون الهيئة التنظيمة للمنتدى من الدكتورة سلمى نجا – الاستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث-والرئيس الشرفى للمنتدى، والدكتورة امل أمين الاستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث ورئيس المنتدى ، والاطراف المشتركة فى تنظيم المؤتمر هى وحدة المؤتمرات ،مكتب التايكو ، ومبادرة المرأة فى العلوم بلا حدود ممثلة فى الدكتورة أمل أمين.