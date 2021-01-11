شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبطنا أكثر من 1800 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020 حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 1865 طن.

أوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 12015 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن ذلك يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحى وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملات مكبرة خلال عام 2020 فى جميع محافظات الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 2411 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 1053 مركز مخالف وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية: -

تم اصدار (210) قرار إدارى لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (816) منشأة بيطرية بمحافظات (الغربية – الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج – الفيوم – بنى سويف – الإسماعيلية – دمياط – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا – الدقهلية – القاهرة – البحر الأحمر – اسوان – الجيزة – البحيرة – الوادي الجديد – أسيوط – بورسعيد – الأقصر).

وتم عمل (72) محضر جنح بمحافظات (المنوفية – كفر الشيخ – بنى سويف – الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية – البحيرة) و (64) محاضر إدارية بمحافظات (الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – بنى سويف – القليوبية – الإسماعيلية – الدقهلية – البحيرة).

تم تنفيذ قرارات الاغلاق ل (101) عيادة ومركز بيطري مخالف بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – كفر الشيخ – الإسماعيلية).