شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن إطلاق قافلتين طبيتين بمحافظتى البحر الأحمر وأسيوط ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومى 12 و 13 يناير للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة بمحافظتى البحر الأحمر وأسيوط.

وتتضمن التخصصات الطبية التى تقوم القوافل بالعمل فيها (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وأوضحت الوزارة أن تلك القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



يذكر أن القوافل الطبية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بكورونا وتقوم بصرف الأدوية بالمجان لجميع المترددين مع تحويل المرضى الذين يحتاجون للرعاية إلى المستشفيات لإجراء التدخلات الأكبر مع الاستمرار فى تلقى الرعاية بالمجان.







