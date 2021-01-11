شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 682 كيلو لانشون ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى محلات ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة بولاق الدكرور بالجيزة، حملة بقياده عبدالله نور، رئيس الحى، للمرور والمتابعة والتفتيش على المحال والأنشطة الغذائية وأماكن تصنيع اللحوم المصنعة وثلاجات التبريد داخل نطاق حى بولاق بالتعاون مع رجال إدارة البيئة بالحي وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري إدارة التفتيش علي اللحوم وإدارة الصحة والسلامة الغذائية وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة ما يقرب من 600 كيلو جرام لحوم مصنعة "لانشون بقرى" منتهى الصلاحية و غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة تبريد باسم - ثلاجة الفتح - فى شارع سعد فهيم بجوار مدرسة نوران خلف محطة كهرباء المعتمدية بولاق الدكرور - جاهزة للنقل و البيع بالأسواق.

كما تم ضبط ومصادره ما يقرب من 36 كيلو جرام لحوم جملى متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى معروضه للبيع بإحدى المحلات التجارية بشارع جمال عبدالناصر من مساكن كفر طهرمس بولاق الدكرور باسم "جزارة الحلال".

كما تم ضبط ومصادرة ما يقرب من 46 كيلو جرام لحوم طازجة معروضه للبيع بإحدى المحلات التجارية بشارع ترعة عبد العال 1 منطقة أبو الليل بصفط اللبن بولاق الدكرور باسم "جزارة ابن البلد" مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكدت محافظة الجيزة أن الحملة جاءت بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.