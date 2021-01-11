شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تدعو أطفال المصريين ببريطانيا المشاركة فى معسكر "اتكلم عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الهجرة أبناء المصريين بالخارج فى المملكة المتحدة من الفئة العمرية (6- 14سنة) بصحبة أولياء أمورهم، إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم عربى" الذى سينعقد على مدار يومين (السبت والأحد 16 -17 يناير المقبل) عبر تطبيق "زووم"

وقالت وزارة الهجرة، إن ذلك يأتى إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على تحدث اللغة العربية في ضوء مبادرة "اتكلم عربي".

ووجهت وزارة الهجرة الراغبين فى الاشتراك التسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي

https://forms.gle/p4KhtBmZVfDDgvrj8

وعن المعسكر قالت الوزارة: "فرصة جديدة نعرف معلومات أكتر عن بلدنا الجميلة مصر، ونلعب ونتعرف على أصحاب جداد ونكتشف حاجات أكتر عن نفسنا" .

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وقد كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.