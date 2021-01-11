شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلوجرام، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ7 جنيهات للكيلوجرام.
- الفلفل البلدى بـ5 والفلفل الألوان 20 والليمون 16 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.
التفاح السكرى 24 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات.
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 24 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
البسلة 8 حنيهات.
الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.