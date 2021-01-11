مساعد وزيرة التضامن: أكثر من مليارى جنيه منح تمويلية للجمعيات الأهلية

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى عن موافقة الوزارة على تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منح من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت قيمتها ملياري و 327 مليون و 695 ألفا و 210 جنيهات خلال عام 2020.

وقال مساعد الوزيرة - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن عدد الجهات المانحة بلغ 377 جهة قدمت 1036 منحة لعدد 245 جمعية ومؤسسة أهلية.. مشيرا إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضي فقط وافقت الوزارة على منح قدرت ب 523 مليونا و 238 ألفا و 932 جنيها مقدمه من 110 جهات مانحة موزعة على 199 منحة تلقتها 66 جمعية ومؤسسة أهلية.



وعن أنشطة صرف هذه المنح، أوضح أيمن عبدالموجود أنها تنوعت بين رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين ودعم الطفولة وكفالة الأيتام وحقوق المرأة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتدريب الشباب على المشروعات، ومنح القروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى تدريب وتعليم الحاسب الآلي ومراكز المعلومات والانترنت والاتصالات.

وأضاف أن الأنشطة شملت أيضا تمويل أنشطة محو الأمية وتطوير وتحسين المساكن ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى مشاغل للتفاصيل والأعمال اليدوية، إلى جانب رعاية كبار السن والشيخوخة، وإجراء دراسات بحثية.

