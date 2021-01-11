شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى.. تركيب أنبوبة تغذية معدية لطفل 7 سنوات بالمنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبى بمستشفى التضامن، إحدى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من تركيب أنبوبة تغذية معدية، لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، لأول مرة بالمحافظة.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان اليوم، إلى أن هذه العملية تعد هى الأولى من نوعها داخل محافظة بورسعيد بشكل عام وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد بشكل خاص، حيث يعتبر نجاح هذه العملية إستمرارًا لسلسلة النجاحات التى تتم داخل غرف عمليات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح البيان أنه تم تركيب أنبوبة التغذية المعدية للطفل من خلال منظار المعدة وبدون جراحة، تحت إشراف الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم الجهاز الهضمى والمناظير وعضو هيئة التدريس، ومعاونة الدكتور أحمد حسن سالم، الدكتور رضا نبيل، أخصائى الجهاز الهضمي بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد خميس، رئيس قسم التخدير بالمستشفى واستشارى التخدير بجامعة عين شمس.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الطفل البالغ من العمر7 سنوات دخل المستشفى إثر حادث شديد أدى إلى نزيف بالمخ مما استدعى وضعه على جهاز تنفس صناعى لفترة طويلة، وبعد فشل التغذية من خلال أنبوب الأنف مع استمرار القيء وارتجاع الطعام، تم توفير أنبوبة التغذية المعدية فورًا بمعرفة فريق الإمداد المركزى بالهيئة وبالتعاون مع فريق الإمداد بالمستشفى، فيما تم تركيب أنبوب التغذية بنجاح وبشكل عاجل وسريع إنقاذً لحياة الطفل، لافتة إلى أن الحالة الصحية للطفل مستقرة، ويخضع للملاحظة بمستشفى السلام بورسعيد.

ويشار إلى أن مستشفى التضامن هى واحدة من ضمن (8) مستشفيات يقدمون الخدمة الطبية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتضم الطاقة الإستيعابية للمستشفى (154) سرير داخلى، (17) سرير للعناية المركزة ، وثلاث غرف للعمليات إلى جانب غرفة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى.