شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بكوكب الزهرة رمز الحب اليوم فى مشهد بديع تراه العين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد مساء اليوم الإثنين مع إقتران القمر والزهرة .

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر سيقترن مع كوكب الزهرة في هذا اليوم، ويكونا مرئيان بالعين المجردة.

ومع يوم الأربعاء 13 يناير، أوضح تادرس، أننا سنكون على موعد مع القمر الجديد (المحاق) ، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الضعيفة .