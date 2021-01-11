شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحملات على المشروعات الخدمية والمرافق الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الاثنين، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على المرور على مستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة توفير الأكسجين بالمستشفى، وكذا الاطمئنان على سير العمل بها على الوجه الأكمل، وضبط حركة الحضور والانصراف، مشددًا باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشرَف العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار أعمال التطوير بالمدينة، وذلك بعد توسعة الطريق من الجانبين، مكلفًا بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع للنموذج، وذلك لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمصيف، موجهًا بسرعة الانتهاء من كل الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال تطهير المجري المائي لمصرف الصافية، التابع لجمعية الصافية اصلاح زراعي، وجمعية شباس الشهداء إصلاح زراعي، وذلك لبدء انخفاض منسوب المصرف، بالإضافة إلى متابعة أعمال محطات الصرف الصحي، والمصالح الحكومية، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، وكذا محطات خفض المنسوب بالقرى.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال تمليس وتطهير بلاعات الصرف بالمدينة والقرى، وكذا متابعة أعمال المركز التكنولوجي بالمدينة، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، البدء في أعمال أنشاء وحدة المرور الجديدة بالمدينة، مشدداً على القيام بالأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية الموضوعة، وضرورة الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وتفقد على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، سير العمل بالوحدة المحلية بقرية كفر المرازقة، والوقوف على بعض الشكاوى المقدمة، حيث تم مراجعة أعمال الإدارة الهندسية، وقسم الإيرادات، والاطمئنان على سير العمل بهم، كما تم متابعة دفتر الحضور والانصراف، بالإضافة إلى مراجعة معدات الحملة بالوحدة والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة لفيروس كورونا، فضلاً عن متابعة استكمال اعمال البناء في وحدة المرور بقرية البكاتوش، وكذا استكمال أعمال تبطين مصرف المنشلين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.