شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من السياحة والآثار يختتم زيارته لمنطقة بني حسن ومتحف المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت منطقة بني حسن الأثرية بمحافظة المنيا، زيارة وفدا من وزارة السياحة والآثار، والمعهد الهولندي بالقاهرة، لتفقد المنطقة، تمهيدا لتطوير الخدمات السياحية بها في إطار مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد. ضم الوفد إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، وداليا داود مسؤول الثقافة والتنمية بالسفارة الهولندية، والدكتورة مي الإبراشي من مكتب مجاورة، وجمال أبوبكر مدير عام آثار مصر الوسطى.

وأوضحت إيمان زيدان، أن مشروع التطوير يتضمن عمل ووضع عدد من اللوحات التفسيرية والإرشادية عن الموقع والآثار الموجودة به ومسار الزيارة وضوابط السلامة الصحية المطبقة وغيرها من المعلومات المفيدة للزائر، بالإضافة إلى توفير كافيتريا ودورات للمياه ذاتية التنظيف، وتجهيز وطبع مطويات عن الموقع باللغات المختلفة وغيرها من الوسائل الخدمية التي تعمل على تحسين تجربة الزائرين.

وأضافت مساعد الوزير أن تطوير منطقة بني حسن الأثرية تعتبر المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين الوزارة والمعهد الهولندي؛ حيث شملت المرحلة الأولى تدريب عدد من الأثريين على الأسلوب العلمي الأمثل والمتبع لإدارة وتطوير الخدمات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية على يد خبراء بالمجال من هولندا .

كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية لدراسة الوضع الراهن لتلك المواقع ووضع مقترحات لتطويرها، وقد وقع الاختيار على منطقة بني حسن الأثرية لتطبيق الجزء العملي من المشروع، كما سوف يتم تحرير وطبع ونشر كتاب عن أساسيات إدارة المواقع الأثرية باللغتين العربية والإنجليزية.

امتدت الزيارة لتشمل متحف المنيا للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، وبحث إمكانية استغلال منطقة البازارات والكافتيريات والممشى والساحات الفارغة الممتدة على طول نهر النيل، لتقديم الخدمات السياحية للزائرين لكي تكون تجربتهم ممتعة وثرية بالمعلومات عن الحضارة المصرية العريقة، وذلك في إطار دمج السياحة الثقافية والترفيهية.

كما تم مناقشة بحث سبل التعاون للترويج للمواقع الأثرية والمتاحف والمزارات السياحية بالمحافظة، وذلك من خلال تحديث خريطة المزارات السياحية ووضع لوحات إعلانية للترويج لها وللمزارات، بالشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة.

ومنطقة آثار بني حسن الأثرية من أهم المناطق الأثرية بالمنيا، وتضم ٣٩ مقبرة من عصر الدولة الوسطى مفتوح منها للزيارة أربعة مقابر، تظهر بهم الرسوم الجدارية لمناظر الحياة اليومية والألعاب الرياضية والرقصات الأكروباتية والإيقاعية، وكذلك مناظر للصناعات كصناعة النسيج والذهب، والصيد والطب الرياضي والطب البيطرى.

أما متحف المنيا فهو يقع في موقع متميز ويطل على مشهد خلاب للنيل ويعد أيقونة للمحافظة، فهو يضم ممشى داخلي يطل على النيل بمساحة ١٠.٠٠٠م تقريباً، وعدد ٤ مراسي بمستويات مختلفة، وبحيرات صناعية بمساحة ٥٠٠٠ م٢، كما تبلغ المساحات الخضراء به ٧٠.٠٠٠ م٢، ويحتوي على منطقة خدمات تتكون من مركز للمؤتمرات وسينما ومسرح، ومكتبة، ومبنى للبازارات يضم من ١٩ بازار على مساحة ٢٠٠٠ م٢، وكافيتريا تتوسط المتحف بمساحة ١٥٠٠ م٢، وجراج بمساحة ٣٥٠٠ م٢.