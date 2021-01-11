شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 2 طن بسطرمة مجهولة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2.11 طن بسطرمة مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مصنع بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج والبسطرمة «بدون ترخيص»، لحيازته بسطرمة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر.

وتم مداهمة المصنع والقي القبض على مالكة وبتفتيشه عثر بداخله على 2.11 طن «بسطرمة – مصنعات لحوم» بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية بدون مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وحجز صاحب المصنع على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.