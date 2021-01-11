شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع المُتعدين على الطريق العام وإلزام الباعة بأماكنهم بكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية بالاشتراك مع شرطة المرافق، الإثنين، حملة لرفع الإشغالات من الكوبرى وطرق وشوارع المدينة.

استهدفت الحملة التي قادها اللواء هشام رفعت رئيس المدينة رفع الإشغالات والباعة من مدخل المدينة والكوبرى لتسهيل الحركة المرورية وحركة سير المواطنين وقال رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على سهولة حركة سير المواطنين وأصحاب السيارات بمدخل المدينة وشوارعها من خلال رفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين على الطرق والشوارع.

وناشد رئيس المدينة المواطنين والباعة بعدم التعدي على حرم الطرق لعدم تعطيل حركة المرور.

كما قامت إدارة الإيرادات والإشغالات والنظافة العامة بحملات على كافة الأسواق سواء في قرى الوحدات المحلية والمدينة لمتابعة مدى انتظام جميع الباعة في الأماكن المخصصة لها وعدم الخروج عنها، ورفع جميع الإشغالات لعدم حدوث تكدس وشلل مرورى.

وقال رئيس المدينة إنه يتم تحصيل مستحقات الدولة من قبل مسئولى إدارة الإيرادات ومتابعة النظافة العامة ورفع كافة المخلفات والقمامة، مؤكدًا عدم الخروج عن الأماكن المخصصة لهم.

وفى السياق، أوضح رئيس المدينة أنه تم عمل تجميل وتطوير الطرق والشوارع وتوسعتها وإضفاء منظر جمالى وحضارى يليق بالمدينة بتركيب بعض الاعمدة في الشوارع بهدف التوسعة ورفع كفاءة الإنارة.

حملات اشغالات فى كفر شكر

حملات اشغالات فى كفر شكر

حملات اشغالات فى كفر شكر