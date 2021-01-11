شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» يناقش المطالب الخاصة بالتطوير التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، بشمال سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا في قاعة الاجتماعات، لمناقشة الجهود التي قامت بها المديرية بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، للتطوير التكنولوجي والبنية الاساسية والمشروعات المستقبلية.

وشدد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من الخطط وتحديد الاحتياجات في كل إدارة من الادارات التعليمية، لوضع مقترح واحد لخطة التطوير التكنولوجي في المديرية والإدارات التابعة. حضر الاجتماع كلا من مديري إدارات التخطيط والمتابعة والتطوير التكنولوجى ومركز المعلومات واللامركزية، والتعليم الابتدائي، والاعدادي، والثانوي، والمدارس الرسمية للغات.