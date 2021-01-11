شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد يتفقد العمل في وحدة «أبوطويلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، بالمرور على الوحدة الصحية في قرية أبوطويلة بالشيخ زويد، لمتابعة انتظام العمل وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، حيث كان في استقباله الدكتور، محمد حسين مدير الوحدة.

وأكد حسن في تصريحات صحفية، الإثنين، انتظام سير العمل في قسم الاستقبال والمعمل والعيادة الخارجية، والالتزام بوسائل ومعايير مكافحة العدوى للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية، وتوافر ألبان الأطفال للمستوى الأول والثاني.

وأشار إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للمنتفعات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المركز وذلك من أجل تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين، مشددًا على تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية ووسائل الحماية، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومنع دخول المواطنين بدون ارتداء الكمامة الواقية.