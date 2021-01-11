شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 10 بحوزتهم 9 كيلو بانجو وأفيون و5 قطع سلاح بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم، من ضبط 10 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والافيون وأسلحة نارية.

وكانت معلومات قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار وحيازة المواد المخدرة والسلاح.

تم تحديد المتهمين، وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر «البانجو» وزنت 9 كيلو و5 قطع سلاح ناري و100 جرام افيون.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.