شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل مدخل مدينة المنيا من الطريق الصحراوي الغربي.. ورفع 20 طنًا من المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، التابعة لمركز المنيا، إنه يتم متابعة أعمال تجميل مدخل مدينة المنيا من الطريق الصحراوي الغربي، حيث تم زراعة المدخل من الجانبين بالجميل، وتم ريه بالماء تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وفى سياق متصل، قام قسم البيئة بالقرية برفع 20 طنًا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والعزب التابعة لها أول بأول، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة لتوفير مناخ مناسب لمعيشة المواطنين.

من جانب آخر، أفاد مصطفى الدبيكي، رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين، أنه تم المرور على المحلات التجارية بالقرية للتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما قام قسم الإنارة بصيانة وإنارة الطريق العام من ميدان نفرتيتي حتى قرية الشرفاء على الجانبين حفاظًا على سلامة المواطنين

وقام قسم البيئة بالوردية المسائية بنزلة حسين بحملة نظافة في قرية نزلة فرج الله والطريق العام من قرية نزلة حسين حتى قرية الحوارته لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الامراض والفيروسات.