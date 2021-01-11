شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا: حملات على المنشآت الصناعية للتأكد من تطبيقها معايير الصرف الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن الإدارة العامة للصرف الصناعي بالشركة تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بمعايير الصرف الصناعي السليم

وأضاف الشهاوى أنه يتم إلزام كافة المنشآت المخالفة بعمل وحدة معالجة تتناسب مع صرف كل منشأة لخروج صرف صحى مطابقا للقانون رقم ٩٣لسنة ٦٢ ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ٤٤لسنة ٢٠٠٠

وناشد الشهاوى كافة المنشآت الصناعية بتوفيق أوضاعهم مؤكدا مضى الشركة فى رسالتها كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

يأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على توفير صرف صحى آمن.