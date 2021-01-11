شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أرصاد لـ«المصري اليوم»: الشبورة الكثيفة مستمرة حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التفسير العلمي للشبورة سببه استقرار شديد في الأحوال الجوية ووجود مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب رياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية قادمة من البحر المتوسط والبحر الأحمر وهذه الرياح الرطبة يصاحبها هدوء كامل في سرعات الرياح وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكل هذه العوامل مجتمعة تنشأ حالة من الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، وتعمل على تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب .

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: الفرق بين الشبورة والضباب أن الشبورة تقل معها مستوى الرؤية الأفقية، إنما الضباب انخفاض أكبر في مستوى الرؤية الأفقية، وفي ذلك الحين تقل الرؤية عن ألف متر، وحينما تقل الرؤية الأفقية عن ذلك، فأن مرحلة الشبورة الكثيفة تصل إلى مرحلة الضباب .

وأوضح شاهين: يعد الضباب مسمى من مسميات الشبورة، حينما تكون الشبورة أكثر كثافة ومرتبطة بالرؤية وتنخفض الرؤية لأقل من ألف متر فأن الشبورة الكثيفة تسمى ضباب أو تصل لحدالضباب مضيفاً «ونحن هذه الأيام تقل الرؤية عن ١٠٠ متر و٢٠٠ متر، فهناك ضباب واضح على محافظات شمال البلاد القاهرة السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء ،وتزيد فترة تكون الشبورة الكثيفة والضباب بعد١٢ مساء وتستمر حتى السادسة والسابعة صباحا وبعد ذلك تبدأ تتحسن الرؤية تدريجيا على الطرق .

واختتم شاهين «من المتوقع استمرار الشبورة الكثيفة مستمرة الاثنين والثلاثاء ويبدأ التحسن في الرؤية من الاربعاء» .

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تعيش في حالة استقرار جوي منذ أكثر من 3 أسابيع، باستثناء الشبورة الكثيفة التي وصلت لحد الضباب وهي الظاهرة الجوية المؤثرة وأدت لانخفاض الرؤية لأقل من 100 متر على بعض الطرق وإغلاقها.

وأضافت في تصريحات لـ المصري اليوم أن هناك تنسيق تام بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والهيئة العامة للمرور وايضا غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويتم ارسال التحذيرات الجوية بالشبورة المائية، مشددة على عدم السفر من بعد الفجر حتى العاشرة صباحا ما لم يكن هناك شيء ضروري، أو القيادة بهدوء تماما والتأكد من سلامة الكشافات الخاصة بالشبورة ومسافة فاصلة كبيرة بين السيارات .

وأكدت وكيل الاستشعار ان الطقس باستثناء الشبورة يعد مستقراً، وهى مستمرة حتى الثلاثاء، أما الاربعاء فسيكون هناك شبورة مائية عادية ليس فيها كثافة أو ضباب .

وأشارت شاكر أن الرياح الشمالية الشرقية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، لتصل الدرجة العظمى إلى 26 درجة يوم الثلاثاء، والأربعاء 24 درجة لتنخفض بعدها وتعود إلى المعدلات الطبيعية وتصل الخميس إلى 20 درجة مئوية .