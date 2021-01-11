شكرا لقرائتكم خبر عن 400 فدان لأعضاء نقابة الزراعيين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين في الوادى الجديد، أن النقابة الفرعية للزراعيين على مستوى المحافظة، وفرت نحو ٤٠٠ فدان لتوزيعها على الأعضاء الراغبين من خلال مبالغ مالية حددتها النقابة، حيث يحصل العضو على مساحة من الأرض، وعدد من ساعات مياه الري، بعد إجراء مناقصة للبدء في حفر الآبار.

وأكد خليفة، أن النقابة سعى جاهدة لتنمية موارد النقابة، وتوفير الخدمات المختلفة للاعضاء، مشيرا إلى أنه تم عقد الجمعية العمومية العادية، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم مناقشة جدول أعمال النقابة، والذى تناول عدة ملفات هامة، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء عدد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية بسور النقابة بمدينة الخارجة.

وأضاف، إنه تم مناقشة الميزانية والحساب الختامي، ومشروع الرعاية الصحية، وانتظام صرف المعاشات لمن بلغ سن التقاعد من أعضاء النقابة، وإنشاء نادى الزراعيين وصالات الأفراح والأنشطة الاجتماعية والترفيهية الزراعيين بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة الفرعية المسددين الاشتراكات، يبلغ ٥٨٠٠ عضوا، لهم كافة الحقوق والامتيازات.